Öğretmen sendikaları grev ve eylemlerine devam ediyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) , bugün ülke genelinde ilkokul bünyesinde bulunmayan 23 okul öncesi kurumda greve giderken, Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) da Gazimağusa’daki okullarda grevde. KTÖS’ün 09.00 – 12.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği greve ilişkin Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu önünde basın açıklaması yaptı.
Öte yandan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ise Gazimağusa okullarında 10.00-13.00 saatleri arasında grev uyguluyor.
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