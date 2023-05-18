  • BIST 4.652,80
  • Altın 1258.615
  • Dolar 19.7856
  • Euro 21.3954
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

Öğretmen sendikaları grev ve eylemlerine devam ediyor

» »
Öğretmen sendikaları grev ve eylemlerine devam ediyor.
Öğretmen sendikaları grev ve eylemlerine devam ediyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) , bugün ülke genelinde ilkokul bünyesinde bulunmayan 23 okul öncesi kurumda greve giderken, Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) da Gazimağusa’daki okullarda grevde. KTÖS’ün 09.00 – 12.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği greve ilişkin Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu önünde basın açıklaması yaptı.

Öte yandan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ise Gazimağusa okullarında 10.00-13.00 saatleri arasında grev uyguluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Cumartesi günü oy verme işlemi başlıyor18 Mayıs 2023 Perşembe 09:48
  • KTOEÖS, Gazimağusa okullarında grev ve eylem yapacağını açıkladı18 Mayıs 2023 Perşembe 09:15
  • Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki savaş gemisi KKTC limanlarında ziyarete açılacak18 Mayıs 2023 Perşembe 08:58
  • Çavuşoğlu: Sendikalar, Öğretmenler (Değişiklik) Yasası'nda neye karşı olduklarını söylemeli18 Mayıs 2023 Perşembe 08:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Boğazköy GKK Karargahı’nda mücahitlerle bir araya geldi17 Mayıs 2023 Çarşamba 19:53
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki17 Mayıs 2023 Çarşamba 19:48
  • CTP’ni̇n adayı Sami Özuslu17 Mayıs 2023 Çarşamba 19:48
  • Sağlık Bakanlığı: Taramalara katılan 4 bin 192 kişinin yüzde 30’unda hipertansiyon görüldü17 Mayıs 2023 Çarşamba 17:54
  • TDP Milletvekili Adayı Tacan Reynar Kıbrıs Net Haber’de Prof. Dr. Mustafa İlkan'ın konuğu oldu17 Mayıs 2023 Çarşamba 17:31
  • Gönyeli Alayköy’de yenilikçi WALS metodu ile sivrisinek mücadelesi gerçekleştiriyor17 Mayıs 2023 Çarşamba 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti