Öğretmen sendikaları Karpaz bölgesi okullarını ziyaret edecek

Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) üyesi öğretmen sendikaları, KTOEÖS, KTÖS, DAÜ-SEN, OELMEK, POED ve OLTEK tarafından sürdürülen işbirliği kapsamında yarın Karpaz bölgesi okulları ziyaret edilecek.

ETUCE Kıbrıs Dönem Temsilcisi Tahir Gökçebel konuyla ilgili yazılı açıklamasında, ziyaretin 09.30-12.30 saatleri arasında gerçekleşeceğini belirterek “Öğretmen sendikaları olarak Kıbrıs’ta barış dolu bir gelecek inşa etmenin yolunun eğitim, işbirliği ve empatiden geçtiğinin bilinciyle öğretmenleri bir araya getiren ortak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

