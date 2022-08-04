Öğretmen sendikaları yarın Eğitim Bakanlığı önünde toplanacak

Öğretmen sendikaları “seslerini en güçlü şekilde duyurmak, dayatmaları, haklarının gasp edilmesini kabul etmeyeceklerini” tekrardan ortaya koymak için yarın saat 11.30’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanacak.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ( KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın ( KTOEÖS) yaptığı ortak açıklama şöyle:

“Öğretmen düşmanlığına soyunan Nazım Çavuşoğlu aldığı talimatlar doğrultusunda öğretmen haklarını gasp etmek için diktatörce tavrından vazgeçmiyor! 2 Ağustos Salı günü öğretmenlerimizin kararlı direnişi sonucunda yapılamayan Yüksek Danışma Kurulu toplantısının aynı gündemle 5 Ağustos Cuma günü saat 13.00’da Eğitim Bakanlığında yapılacağı sendikalarımıza bildirilmiştir.

Eğitim Bakanı sendikalarımızla istişare yapacağı taahhüdüne rağmen “ben yaparım olur” yaklaşımında ısrar etmektedir. Bilinmelidir ki öğretmene yönelik bu tavrını değiştirmezse, okullarımız eylemlerle açılacaktır. Nazım Çavuşoğlu, eğitimde çözülmesi ivedi dağ gibi sorunlar ortada dururken, öğretmen haklarına saldırmayı tercih etmiştir.

Öğretmenin direnişi belli ki hükümeti korkutmuş, bu nedenle toplumsal muhalefet öğretmen üzerinden susturulmaya, sindirilmeye çalışılmaktadır. Yarın sesimizi en güçlü şekilde duyurmak, dayatmaları, haklarımızın gasp edilmesinin kabul etmeyeceğimizi tekrardan ortaya koymak için tüm öğretmenlerimizle 11.30’dan itibaren Eğitim Bakanlığı önünde olacağımızı belirtiriz. Dayatmalar karşısında susmadık, susmayacağız! Öğretmen onurunu çiğnetmeyeceğiz!”