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Öğretmen sendikalarının eylemi sona erdi

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Öğretmen sendikalarının eylemi sona erdi
Öğretmen sendikalarının eylemi sona erdi

Öğretmen sendikaları, Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı için çağrıldıkları saatte bakanlık önünde ve içerisinde eylem yaptı. Bazı eylemciler, bakanlık önünde kurulan çadırlarda beklerken, bazıları ise bakanlık içerisinde oturma eylemi yaptı. Bakanlık içerisindeki bekleyiş sırasında düdükler çalınarak, sloganlar atılırken, dışarıda da davul zurna çalındı ve sloganlar atıldı.

İki öğretmen sendikası, taleplerini, Öğretmenler Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerin geri çekilerek, bugün saat 13.30’da yapılacağı açıklanan Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı’nın iptal edilmesi ve iki öğretmen sendikası ile Eğitim Bakanlığı’nın ortak bir komite kurarak, yasadaki değişikliklerin görüşülmesi olarak açıkladı.

-Elmalı

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı bakanlık içerisinde yaptığı açıklamada, oldubittiye getirilmeden, komite kurularak, Öğretmenler Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerin görüşülmesini istediklerini belirtti.

Sendikalarla bir defa bile toplantı yapılmadan yasada değişiklikler yapılmak istenmesini eleştiren Elmalı, defalarca görüşmek istemelerine rağmen kendileriyle görüşme yapılmadığını savundu.

İlerleyen süreçte bu konuda gereken adımlar atılmazsa Ağustos’ta bakanlıkta, Eylül’de okulda olmaya devam edeceklerini kaydeden Elmalı, ortaya çıkacak sonuçların sorumlusunun ise Eğitim Bakanı ve diğer bakanlar olacağını iddia etti.

Sistemin demokratik çalışmadığını ifade eden Elmalı, daire müdürlerine baskı yapıldığını ileri sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Maliye Bakanı Alişan Şan’ın da konunun detaylarına hakim olmadığını savunan Elmalı, öğretmenin hakkına sonuna kadar sahip çıkacağını söyledi.

Yasada yapılmak istenen değişikliklerin geri çekilmesini talep eden Ozan Elmalı, gereken fedakarlığı göstermeye hazır olduklarını kaydetti. İyi niyetlerinin suistimal edildiğini öne süren Elmalı, “Bu ülke bizimdir, biz bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğiz, geri adım atmayacağız” dedi.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, “Eğitim Bakanının ayakları yere basmıyor” iddiasında bulunarak, Öğretmenler Yasası’nda değişiklik yapılmak isteniyorsa bunun usulleri ve koşullarının belli olduğunu söyledi.

Cuma günü iki sendikaya bugün için Yüksek Danışma Kurulu toplantısı çağrısı geldiğini anlatan Maviş, “Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. Siyasetin görevinin sorunlara çözüm bulmak olduğunu dile getiren Maviş, Eğitim Bakanının kaos yarattığını ileri sürdü.

Öğretmenler Yasası içerisinde görüşmeyecekleri konu olmadığını ifade eden Maviş, bunun ilkelere, usulüne uygun ve katılımcı demokrasi çerçevesinde olması gerektiğini belirtti.

Yasa değişikliğinin gerekçesi olması gerektiğini dile getiren Burak Maviş, araştırma, anket yapmadan, veri toplamadan değişiklik yapılamayacağını söyledi. Anayasa’ya, hukuka aykırı davranmaya alışıldığı eleştirisinde bulunan Maviş, “Bizim karşı durduğumuz ‘ben yaparım olur’ zihniyetidir” diye konuştu. Öğretmenler Yasası hakkında iki sendikayla komite kurulup, masa oluşturulmasını isteyen Maviş, Eğitim Bakanının, bakanlığın boşaltılmasını istemesine tepki gösterdi.

Konuşmaların ardından bakanlık içerisindeki bekleyiş devam etti. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hasan Taçoy ve Maliye Bakanı Alişan Şan bakanlıktan ayrıldı. Bu sırada eylemciler ıslık çaldı.

KTOEÖS Başkanı Elmalı ve KTÖS Genel Sekreteri Maviş, iki bakanın ayrılması sonrasında basına yaptıkları açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan iki bakanla yaptığı toplantı hakkında sendikalara bilgi vermesi için görüşme talep edeceklerini söylediler.

Diyalog kapısının açık olduğunu ifade eden sendika yetkilileri, istişare toplantısı ve Öğretmenler Yasası’nın bütününü görüşmek için komite kurulmasına hazır olduklarını yinelediler.

Sendika yetkilerinin, Eğitim Bakanı ile görüşme talebinde bulunduğu sırada Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket açıklama yaparak, bugün Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı yapılmayacağını, yarın ilgili sendikaların istişareye çağrılacağını bildirdi.

Şirket’in açıklamasının ardından iki sendikanın eylemi bakanlık önündeki toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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