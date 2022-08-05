Öğretmen temsilcileri Yüksek Danışma Kurulu toplantısına katılmadı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) , Öğretmenler Yasası’yla ilgili yapılmak istenen değişikliklerle ilgili öğretmen sendikalarından görüş alınmadığını ileri sürerek, Milli Eğitim Bakanlığı önünde çadır kurarak eylem yaptı.

Bakanlık önünde açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Öğretmenin bağlı olduğu yasanın öğretmenlerden görüş alınmadan değiştirilmek istendiğini savundu.

Elmalı, mevcut tutumun devam etmesi halinde, okulların açılmasıyla birlikte eylemlerin artacağı uyarısında bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Yeniden söz alan KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Yüksek Danışma Kurulu toplantısına iki sendika temsilcisinin yanı sıra 6 danışmanla toplantıya girmek istediklerini ancak eğitim bakanın buna izin vermediğini söyledi.

Elmalı daha sonra bakanlık müsteşarının kendilerine toplantıya sadece iki danışmanın girebileceğini ilettiğini bunu kabul etmediklerini ve konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.

Elmalı’nın bu açıklamasının ardından eylem sonlandırıldı.