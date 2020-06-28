Öğretmeni boğazından arı soktu Polis subayının ilk yardım bilgisi hayatını kurtardı

Mormenekşe’de bugün öğle saatlerinde arı sokması sonucu fenalaşan öğretmen Mustafa Çırakoğlu korkuttu.
Arının boğaz kısmından sokması ve arı sokmasına alerjik reaksiyon göstermesi sonucu nefessiz kalan Çırakoğlu’nun bayıldığı öğrenilirken, aynı köyden ilk yardım bilgisine sahip bir polis subayının müdahalesi ile hayatta tutulan Çırakoğlu ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İlk anda Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınan Mustafa hocanın ilerleyen saatlerde sağlık durumunda yaşanan iyileşme nedeni ile yoğun bakımdan çıkarıldığı ancak hastanedeki tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.