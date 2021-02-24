Öğretmenler adaş olanları numaralandırıyor...Köyde imam hariç herkesin soyadı aynı

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı herkesin aynı soyadına sahip olduğu Aksöğüt köyünde isimlerin karıştırılmaması için farklı yöntemler tercih ediliyor.

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı herkesin aynı soyadına sahip olduğu Aksöğüt köyünde isimlerin karıştırılmaması için farklı yöntemler tercih ediliyor.

AA’nın haberine göre 93 haneli ve 725 nüfuslu köyde 724 kişinin ‘Yeşilyurt’ soyadına sahip olması, adaşların karıştırılmasına neden oluyor.

Öğretmenlerin adaş olanları numaralandırdığı köyde, isimlerin karıştırmanın önüne geçmek için bazen de isimlerin yanına baba isimleri ekleniyor.

Muhtar Emrullah Yeşilyurt, 140 yıl önce dört kardeş tarafından kurulan köyde 25 yıldır görevli imam-hatip Mehmet Şafi Sevcan haricinde herkesin aynı soyadını taşıdığını söyledi.

“Hepimiz akrabayız ve soy isimlerimiz Yeşilyurt” diyen Yeşilyurt

şunları söyledi: “Aynı isimden dört-beş kişi oluyor. Nurullah oğlu Emrullah, Yasin oğlu Bahattin diye çağırıyoruz. Okulda da öğretmenlerimiz aynı isme sahip öğrencileri karıştırıyor. Öğretmenlerimiz bu öğrencilere Ahmet 1, Ahmet 2, Mehmet 1, Mehmet 2 diye belirlemişler.”

Cüneyt Yeşilyurt ise tarım ve hayvancılıkla geçimin sağlandığı köyde aynı soy ismin kullanılmasının iyi bir şey olduğunu belirterek, “Burası bir köy değil sanki büyük bir ev” dedi.

Fırat Yeşilyurt da köyde yaşayanların yanı sıra il dışında da aynı soy isme sahip çok sayıda akrabalarının olduğunu dile getirdi. Dedelerinin kurduğu köyde huzur içerisinde yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt, “Köyde özellikle Ahmet, Mehmet, Nurullah ismi çok var. Çocuklara isim verirken zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.