  • BIST 1.483
  • Altın 413,756
  • Dolar 7,1758
  • Euro 8,7124
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

Öğretmenler adaş olanları numaralandırıyor...Köyde imam hariç herkesin soyadı aynı

»
Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı herkesin aynı soyadına sahip olduğu Aksöğüt köyünde isimlerin karıştırılmaması için farklı yöntemler tercih ediliyor.
Öğretmenler adaş olanları numaralandırıyor...Köyde imam hariç herkesin soyadı aynı

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı herkesin aynı soyadına sahip olduğu Aksöğüt köyünde isimlerin karıştırılmaması için farklı yöntemler tercih ediliyor.

AA’nın haberine göre 93 haneli ve 725 nüfuslu köyde 724 kişinin ‘Yeşilyurt’ soyadına sahip olması, adaşların karıştırılmasına neden oluyor.

Öğretmenlerin adaş olanları numaralandırdığı köyde, isimlerin karıştırmanın önüne geçmek için bazen de isimlerin yanına baba isimleri ekleniyor.

Muhtar Emrullah Yeşilyurt, 140 yıl önce dört kardeş tarafından kurulan köyde 25 yıldır görevli imam-hatip Mehmet Şafi Sevcan haricinde herkesin aynı soyadını taşıdığını söyledi.

“Hepimiz akrabayız ve soy isimlerimiz Yeşilyurt” diyen Yeşilyurt
şunları söyledi: “Aynı isimden dört-beş kişi oluyor. Nurullah oğlu Emrullah, Yasin oğlu Bahattin diye çağırıyoruz. Okulda da öğretmenlerimiz aynı isme sahip öğrencileri karıştırıyor. Öğretmenlerimiz bu öğrencilere Ahmet 1, Ahmet 2, Mehmet 1, Mehmet 2 diye belirlemişler.”

Cüneyt Yeşilyurt ise tarım ve hayvancılıkla geçimin sağlandığı köyde aynı soy ismin kullanılmasının iyi bir şey olduğunu belirterek, “Burası bir köy değil sanki büyük bir ev” dedi.

Fırat Yeşilyurt da köyde yaşayanların yanı sıra il dışında da aynı soy isme sahip çok sayıda akrabalarının olduğunu dile getirdi. Dedelerinin kurduğu köyde huzur içerisinde yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt, “Köyde özellikle Ahmet, Mehmet, Nurullah ismi çok var. Çocuklara isim verirken zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yangından çocuğu kurtarmak için 3. kattan aşağıya attı(video)24 Şubat 2021 Çarşamba 18:36
  • Yaklaşık 130 milyarlık döviz satışı: Erdoğan’a göre bir kısmı ‘tuzaklarla mücadelede’ kullanıldı24 Şubat 2021 Çarşamba 17:31
  • Kılıçdaroğlu: Ücretsiz aşılar fatura edildi mi?24 Şubat 2021 Çarşamba 09:20
  • İstanbul Boğazı'nda 1 günde 3 yunus ölü bulundu23 Şubat 2021 Salı 21:55
  • Hemşireye saldıran kişiye, hastalara pijama alma cezası23 Şubat 2021 Salı 20:21
  • Erdoğan, "Gollere devam" dedi; İmamoğlu'ndan da paylaşım geldi23 Şubat 2021 Salı 20:02
  • Pervin Buldan: Soylu'nun, milletvekilimizin Gare'ye gittiğine dair sözleri yalan23 Şubat 2021 Salı 18:45
  • Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları TCG Çeşme gemisini taciz etti23 Şubat 2021 Salı 17:04
  • Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkı haksız izolasyona maruz kalmaya devam ediyor22 Şubat 2021 Pazartesi 20:37
  • Erdoğan: Berat Bey’in talihsizliği, damat sıfatının başarısının önüne geçirilmesi22 Şubat 2021 Pazartesi 20:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti