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“Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Genel Kurul’a sevk edildi

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.
“Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Genel Kurul’a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili, Komite Başkanı Özdemir Berova Başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısında ayrıca, UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP milletvekilleri Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu, Ürün Solyalı ile Bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers da yer aldı.

Komite toplantısında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Personel Dairesi, KTÖS, KTOEÖS ve Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası’ndan yetkililer de katılarak, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

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