  • BIST 4.597,30
  • Altın 1251.288
  • Dolar 19.9666
  • Euro 21.4382
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Pazartesi günü Meclis’in gündeminde!

» »
KTÖS ve KTOEÖS’ün eylem ve grev yaparak tepki gösterdiği Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, 29 Mayıs’taki Meclis oturumunda görüşülecek.
Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Pazartesi günü Meclis’in gündeminde!

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde oy çokluğuyla onaylanan Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nun gündemine geliyor...

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) eylem ve grev yaparak tepki gösterdiği Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis’in 29 Mayıs’taki oturumunda görüşülecek.

Öğretmen sendikaları, söz konusu yasa önerisi Genel Kurul’un gündemine geldiğinde ülkedeki tüm kamu okullarında grev yapacaklarını ve Meclis önünde geniş katılımlı bir eylem gerçekleştireceklerini daha önceki açıklamalarında belirtmişlerdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akansoy: Öğretmeni itibarsızlaştırmak yerine, eğitimin sorunlarıyla ilgilenin!26 Mayıs 2023 Cuma 15:06
  • Öz yeğene cinsel istismarda bulundu!26 Mayıs 2023 Cuma 14:32
  • Başkasının kimliğine bürünen şahıs yakalandı26 Mayıs 2023 Cuma 14:31
  • KTAMS, İçişleri Bakanlığına madalya verdi26 Mayıs 2023 Cuma 14:24
  • Tatar: Doğal afetlerde müdahale için her zaman hazır olunmalı26 Mayıs 2023 Cuma 14:18
  • Freezone 9. liselerarası müzik yarışması finali 8 Haziran’da yapılıyor26 Mayıs 2023 Cuma 13:25
  • Ersoy: Güne Ultra Zenginler Dünden Daha Zengin, Halk İse Daha Yoksul Uyandı!26 Mayıs 2023 Cuma 13:13
  • Şampiyon Melekler şarkılarla anıldı26 Mayıs 2023 Cuma 12:48
  • Öztürkler: e-Vize Uygulamasına Geçilecek ve Kazanan Ülkemiz Olacaktır26 Mayıs 2023 Cuma 12:36
  • Selma Eylem: Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmemesi halinde grevler devam edecek26 Mayıs 2023 Cuma 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti