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Öğretmenler (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlandı

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Meclis Genel Kurulu'nun dün gerçekleşen oturumunda oy çokluğuyla kabul edilen Öğretmenler (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Öğretmenler (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlandı

Öğretmen sendikalarının grev ve eylemlerine neden olan Öğretmenler (Değişiklik) Yasası, dün itibariyle yürürlüğe girdi.

Meclis Genel Kurulu'nun dün gerçekleşen oturumunda oy çokluğu ile kabul edilen söz konusu yasanın detayları Resmi Gazete’de yayımlandı.

EYLEM VE GREVLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Öğretmenler (Değişiklik) Yasası’na yönelik eylem ve grevler devam ediyor. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) dün Meclis önünde geniş katılımlı bir eylem gerçekleştirdi.

KTOEÖS, bugün örgütlü olduğu tüm okullarda greve giderek ve sınavları gerçekleştirmeyerek Öğretmenler (Değişiklik) Yasası’na yönelik tepkisini sürdürdü.

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