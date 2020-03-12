Öğretmenler: Ders kayıplarız için gereğini yaparız

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, ders kayıplarının giderilmesi için düzenlenecek takvime destek vermeye hazır olduklarını söyledi.



Selma Eylem, Coronavirüs riski nedeniyle okulların 22 Mart'a kadar kapatılması kararını anımsatarak, bundan dolayı eğitimde kesinti ve ders kayıpları yaşanacağını belirtti, “Sendikamız bakanlıkla istişare ederek ders kayıplarını gidermek üzere gerekeni yapmaya hazır olduğunu, ders kayıplarını gidermek üzere yapılacak takvim çalışmasına destek vereceğini, öğretmenlerimizin özveriyle çalışmaya hazır olduğunu bildirmiştir” dedi.

Tüm dünyada yayılmakta olan bu virüse karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili okullar kapatılmadan önce özellikle öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmış olması gerektiğini de belirten Selma Eylem, “Okullar açıldıktan sonra düzenlenecek bilinçlendirme seminerleri yararlı olacaktır” görüşünü paylaştı.





Casinolar, gece kulüpleri neden açık?



Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, kalabalık ortamların yayılma riskini artırdığı gerçeğinden yola çıkarak sinema, tiyatro, konserler iptal edilirken; gece kulüpleri, toplu ibadet yerleri, bet ofisler, internet cafeler, casinoların neden halen açık tutulduğunu sordu.

Eylem, “Oralarda risk yok mudur?” sorusuna yanıt istedi.

Selma Eylem ayrıca açıklanan bazı ülkelerden gelenlerin hava, kara ve deniz kapılarından ülkeye girişi yasaklanırken bunların dışındaki ülkelerden gelenlerde risk olup olmadığını da yine soru olarak gündeme taşıdı.