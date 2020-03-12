  • BIST 93.967
  • Altın 319,785
  • Dolar 6,2954
  • Euro 7,0201
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Öğretmenler: Ders kayıplarız için gereğini yaparız

» »
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, ders kayıplarının giderilmesi için düzenlenecek takvime destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Öğretmenler: Ders kayıplarız için gereğini yaparız

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, ders kayıplarının giderilmesi için düzenlenecek takvime destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Selma Eylem, Coronavirüs riski nedeniyle okulların 22 Mart'a kadar kapatılması kararını anımsatarak, bundan dolayı eğitimde kesinti ve ders kayıpları yaşanacağını belirtti, “Sendikamız bakanlıkla istişare ederek ders kayıplarını gidermek üzere gerekeni yapmaya hazır olduğunu, ders kayıplarını gidermek üzere yapılacak takvim çalışmasına destek vereceğini, öğretmenlerimizin özveriyle çalışmaya hazır olduğunu bildirmiştir” dedi.

Tüm dünyada yayılmakta olan bu virüse karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili okullar kapatılmadan önce özellikle öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmış olması gerektiğini de belirten Selma Eylem, “Okullar açıldıktan sonra düzenlenecek bilinçlendirme seminerleri yararlı olacaktır” görüşünü paylaştı.

 

Casinolar, gece kulüpleri neden açık?

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, kalabalık ortamların yayılma riskini artırdığı gerçeğinden yola çıkarak sinema, tiyatro, konserler iptal edilirken; gece kulüpleri, toplu ibadet yerleri, bet ofisler, internet cafeler, casinoların neden halen açık tutulduğunu sordu.
Eylem, “Oralarda risk yok mudur?” sorusuna yanıt istedi.

Selma Eylem ayrıca açıklanan bazı ülkelerden gelenlerin hava, kara ve deniz kapılarından ülkeye girişi yasaklanırken bunların dışındaki ülkelerden gelenlerde risk olup olmadığını da yine soru olarak gündeme taşıdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barolar Birliği’nden çağrı: 22 Mart’a kadar avukatlar mahkemelere çıkmasın12 Mart 2020 Perşembe 16:20
  • Tatar: “Seçimin ertelenmesi söz konusu olabilir”12 Mart 2020 Perşembe 15:43
  • İşte Özersay'ın açıkladığı Bakanlar Kurulu kararları12 Mart 2020 Perşembe 13:42
  • Tüm okullar, tüm eğitim kurumları, dershaneler 22 Mart tarihine kadar kapalı olacak12 Mart 2020 Perşembe 13:24
  • Bakanlar Kurulu ...Akyar ve Yeşilırmak kapıları 22 Mart tarihine kadar kapatıldı12 Mart 2020 Perşembe 13:21
  • Okullar dezenfekte ediliyor12 Mart 2020 Perşembe 13:13
  • Güzelyurt'ta 'açık pazar' bu hafta kurulmayacak12 Mart 2020 Perşembe 13:04
  • Akıncı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı12 Mart 2020 Perşembe 12:59
  • “Koronavirüs en fazla bir haftaya düşer”12 Mart 2020 Perşembe 11:50
  • Toplantı başladı12 Mart 2020 Perşembe 11:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti