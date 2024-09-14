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Öğretmenler eylem yapıyor

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Bilimsel, Laik Kamusal Eğitimi Gözden Çıkarıp eğitimi, okulların açılışını kurultaya kurban edenlere,
Öğretmenler eylem yapıyor

Bilimsel, Laik Kamusal Eğitimi Gözden Çıkarıp eğitimi, okulların açılışını kurultaya kurban edenlere,

·       Öğrencileri, konteynere, inşaatlara, tehlikeye, riske mahkûm ederken saraylar yapanlara,

·       Öğretmenin, haklarına, çalışma koşullarına saldıranlara, okullar öğretmensizken gençlerimizi işsiz bırakanlara,

“Yeter Demek” için 16 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da külliyede, 10.30’da eğitim bakanlığı önünde olacağız.

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