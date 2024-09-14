Öğretmenler eylem yapıyor

Bilimsel, Laik Kamusal Eğitimi Gözden Çıkarıp eğitimi, okulların açılışını kurultaya kurban edenlere,
· Öğrencileri, konteynere, inşaatlara, tehlikeye, riske mahkûm ederken saraylar yapanlara,
· Öğretmenin, haklarına, çalışma koşullarına saldıranlara, okullar öğretmensizken gençlerimizi işsiz bırakanlara,
“Yeter Demek” için 16 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da külliyede, 10.30’da eğitim bakanlığı önünde olacağız.
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