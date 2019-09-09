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Öğretmenler için Mesleki Gelişim Sertifika Programları başladı

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Boyacı programların tümünün Türkiye’deki eğitim kurumlarında denendiğini ifade ederek, eğitim programlarında daha fazla konu başlığının açılacağını da kaydeden Boyacı, en büyük program açılımını KKTC’de yaptıklarını belirtti.
Öğretmenler için Mesleki Gelişim Sertifika Programları başladı

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Dairesi Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı da eğitim programını hazırlarken yeni dünya düzenini göz önüne aldıklarını belirterek, program ile “nasıl bir eğitim öğretim isteriz” sorusuna cevap aradıklarını kaydetti.

Boyacı programların tümünün Türkiye’deki eğitim kurumlarında denendiğini ifade ederek, eğitim programlarında daha fazla konu başlığının açılacağını da kaydeden Boyacı, en büyük program açılımını KKTC’de yaptıklarını belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise eğitim programı ile yapmaya çalıştıklarının mesleki gelişim adı altında öğretmenleri güncellemeye çalışmak olduğunu kaydetti.

Dünyanın ihtiyaçlarının her geçen gün değişim gösterdiğini belirten ve dolayısıyla eğitimin de yenilenmesi gereğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin yeni öğretim metotlarına ihtiyaç duyduğu bu zamanda 30-40 sene önceki metotlarla eğitimi güncellemenin mümkün olmadığına işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türkiye Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a kısa zamanda protokol metnini hayata geçirdikleri için teşekkür etti.

Oryantiring, doğa yürüyüşü, eğitimde drama, otizm spektrum bozukluğu, Türkçe, grafik ve animasyon gibi 7 farklı branşta düzenlenecek program 5 gün sürecek ve 13 Eylül’de tamamlanacak. Eğitim programı ile öğretmenlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine kaktı sağlamak amaçlanıyor.

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