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Öğretmenler Kooperatifi Uluslararası Kooperatifler Gününü Kutladı

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Öğretmenler Kooperatifi Uluslararası Kooperatifler Gününü Kutladı
Öğretmenler Kooperatifi Uluslararası Kooperatifler Gününü Kutladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi (KTÖK),”dünya genelindeki kooperatiflerin, insanlığın toplam çalışma nüfusunun yaklaşık %10’u olan 279 milyondan fazla insanı ya doğrudan istihdam ettiğini ya da onların ana gelir kaynağı olduğuna” işaret etti.

KTÖK Ltd Başkanı Mehmet Temel, kooperatifler günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, KKTC’de kooperatifçiliğin yüzyıllık tarihi olduğunu, toplumsal tarih içerisinde, toplumun ekonomik kalkınması, refahı ve gelişimi için kooperatifçiliğin rolünün hâlâ önemli olduğunu belirtti.  Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutlamaktan  

Temel, KTÖK’ün; demokratik yönetim, katılımcılık, özerklik, bağımsızlık, iş birliği, dayanışma, eğitim ve topluma karşı sorumluluk ilkesi ile hareket ettiklerini ifade ederek, Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutladı.

BU YILKİ TEMA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ…

Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) bu yıl tema olarak kooperatiflerin iklim değişikliğine karşı yapılacak eylemlerdeki yerini vurgulamak için “İklim Hareketi için Kooperatifler” temasını seçtiğini kaydeden Temel, bu olumsuzluklarla başa çıkmak için kooperatif hareketinin, küresel bir değişim aktörü olarak tavır almak ve uluslararası toplum içindeki ortaklarıyla iş birliği yapmak yolunu kullanacağını belirtti.

ÖĞRETMENLER KOOPERATİFİ KURUM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SEMİNER DÜZENLİYOR

Bu arada KTÖK Ltd.’in Dünya Kooperatifler Günü’nü eğitim semineri düzenleyerek kutlayacağı kaydedildi.

Başkan Mehmet Temel’in açıklamasına göre, kurum çalışanlarına yönelik olacak seminer yarın saat 16.00’da KTÖS yeni binasında gerçekleşecek.

“Kurum Kültürü, Duygusal Zekâ ve Duygusal Emek” temalı eğitim semineri Prof. Dr. Cem Tanova tarafından verilecek. 

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