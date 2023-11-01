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Öğretmenler Miting Yapıyor

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Öğretmenler Miting Yapıyor
Öğretmenler Miting Yapıyor

Toplumumuza dayatılan birçok politika talimat alan UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından uygulamaya konulmaktadır. Bütün kurumlarımıza, varlıklarımıza ve örgütlerimize toplumsal mühendislik gereği saldırılar yoğunlaşmıştır.

 

İtibarsızlaştırma, örgütsüzleştirme, etkisiz kılma talimatı alınan politikalar, yandaş medya kanalları ve bir algı operasyonu ile hayata geçirilmek istenmektedir. Her kurum, doktor, öğretmen, kamu çalışanı, işçi, her kesim planlı bir şekilde saldırılarla karşı karşıyadır.

 

Ekonomik, sosyal, eğitim, sağlık politikaları, ideolojik ve toplumsal dönüştürme, şekillendirme amacıyla uygulamaya konulmuştur. Kıb-Tek’te, havalimanında, sağlıkta, eğitimde ve her alanda sendikalara, çalışanlara, kurumlara açıkça saldırı sergilenmektedir.

 

Halkımız fakirleştirilmiştir.

Tarikat, siyaset, şirket üçgeninde peşkeş ve yolsuzluklar,

usulsüzlükler had safhaya çıkarılmıştır.

 

Bir yandan eğitimde hiçbir yatırım yapmayan, eğitimin içeriğini boşaltan, okulları savaş dönemindeki kadar çaresiz bırakan, tek kuruş bütçe ayırmayan, eğitimi gericiliğe, yobazlığa iten, niteliksiz ve paralı hale getiren zihniyet diğer yandan saldırı amaçlı ‘‘Tam Gün’’ politikası ortaya koyarak takiye yapmakta, sendikalarımıza, öğretmenlerimize, çocuklarımıza laik, çağdaş, kamusal parasız eğitime açıkça saldırmaktadır.

 

Çocuklarımız risk ve tehdit altındadır.

 Tüm sendikalarımız, kurumlarımız, çevremiz, toplumsal yapımız,

 sağlığımız ve eğitimimiz hedef yapılmış durumdadır.

  

 

Örgütlü, onurlu mücadeleyi yok ederek, toplumsal kurumlarımıza, yaşam kanallarımıza, kültürümüze, kimliğimize yapılan bu saldırılara seyirci kalmamalı, her alanda omuz-omuza mücadele etmeye devam etmeliyiz.

 

Bu amaç doğrultusunda; 2 Kasım (Perşembe) günü saat 15:00’de sendika binamızdan yürüyüş başlatıp 15:30’da Meclis önünde;

16:00’da Eğitim Bakanlığı önünde miting yapacağız.

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