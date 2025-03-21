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Öğretmenler sokağa çıkıyor...

» »
Öğretmenler sokağa çıkıyor...
Öğretmenler sokağa çıkıyor...

İşte yapılan çağrı ve açıklama;

Okul müdürlerimiz ve muavinlerimizle bugün (20/03/25) yaptığımız olağanüstü toplantı sonucunda, laik eğitim ve toplum yapımızı tehdit altına alan tüzük değişikliğine karşı mücadelede dayanışma ve kararlılıkta hemfikir olunmuştur.  Laik eğitim ve toplum yapımız için mücadele devam edecektir. Bu bağlamda, Ktoeös ve Ktös’ün 21/03/25 Cuma günü Eğitim Bakanlığı önünde 13.30’da yapacağı eyleme, tüm basın emekçilerimizin ve tüm halkımızın katılımı için çağrı ve davet yaparız.

 

                                                                                        

 

Selma EYLEM

Başkan

(Yönetim Kurulu a.)

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