Öğretmenlerden 100 bin TL bağış

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi yaptığı açıklamada Covid-19 salgını mücadelesinde kullanılmak üzere 100 bin TL bağış yaptığını duyurdu:

İşte o açıklama

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi LTD. ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak, KTTB, Tıp-İş ve sağlık örgütlerinin çağrısı üzerine Covid-19 salgınını önleme mücadelesinde kullanılması, solunum destek üniteleri, tıbbi araç, gereç, test kitleri ve gerekli ilaçların ivedilikle alınabilmesi için 100bin TL bağışta bulunuyoruz. Halkın sağlığı için mücadele eden herkesi selamlıyoruz. #toplumsaldayanışma #covid_19