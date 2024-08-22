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Öğretmenlerden eylem

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2008’den sonra öğretmenliğe başlayanlarda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Sürekli gündeme getirip mücadele etmemize rağmen, sosyal güvenlik ve göç yasalı çalışanlar arasında dahi yasal haklar bakımından uçurumlar, farklılıklar yaratılmış, bazı kesimlere i
Öğretmenlerden eylem

2008’den sonra öğretmenliğe başlayanlarda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Sürekli gündeme getirip mücadele etmemize rağmen, sosyal güvenlik ve göç yasalı çalışanlar arasında dahi yasal haklar bakımından uçurumlar, farklılıklar yaratılmış, bazı kesimlere imtiyazlar tanınmıştır.

Defalarca hükümete, siyasi partilere, meclise, eğitim bakanına, maliye bakanına yazılı ve sözlü olarak sorunlarımızı ilettik, sözler aldık fakat sorunların çözümü için adım atılmadığını gördük. Yasamızın 101. Maddesi ‘‘Ekonomik ve sosyal durumlarını korumak, geliştirmek ve çalışma esaslarını düzenlemek’’ için öğretmen sendikaları ile işveren olarak hükümet adına maliye işleriyle görevli bakanlık arasında her yıl görüşmeler yapılması emredilmektedir.

Özellikle 2008’den sonra atanan öğretmenlerimizin ekonomik, sosyal, emeklilik ve çalışma koşulları ile ilgili ivediliği anlatan yazı defalarca verilmiş ve yüz yüze görüşülmesine rağmen, belirtilen konulara çözüm bulunmasını yeniden talep etmek için 2008 sonrası atanmış öğretmenlerimizle birlikte 22 Ağustos 2024, Perşembe günü (Yarın) saat 10:00’da Maliye Bakanlığı önünde olacağız.

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