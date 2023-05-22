Öğretmenlerden geri adım yok! Tören, sınav, karne olmayabilir!

Öğretmenlerin kararlı olduğunu ve direneceğini vurgulayan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, "Gerekirse hiçbir faaliyeti, töreni, sınav hazırlıklarını, sınavları yapmayacak, notları söylemeyecek, karne ve diploma vermeyecek, Eylül’de okulları açmayacağız” dedi.

Öğretmenlerin kararlı olduğunu ve direneceğini vurgulayan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Gerekirse hiçbir faaliyeti, töreni, sınav hazırlıklarını, sınavları yapmayacak, notları söylemeyecek, karne ve diploma vermeyecek, Eylül’de okulları açmayacağız” dedi.

EĞİTİM BAKANLIĞI’NA SİYAH ÇELENK

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), öğretmen haklarını gasp ettiği öne sürülen Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı protesto etmek amacıyla, bugün saat 12.00’de Eğitim Bakanlığına siyah çelenk bırakacak. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, geçtiğimiz yıl öğretmene rağmen yüksek danışmadan geçirilip, Mecliste ivediliği alınarak bekleyen Öğretmenler (Değişiklik) Yasası Tasarısı’nın komitede görüşülmesi gündeme geldiği andan itibaren grev ve eylemlerle tavırlarını ortaya koyduklarını vurguladı.

“HEDEFLERİ ÖĞRETMENİ DİZE GETİRMEK”

“Hedefleri hem özlük haklarıyla hem toplumsal haklarla mücadelede başı çeken öğretmenin haklarını gasp ederek dize getirmektir” diyen Selma Eylem, öğretmenin örgütünün, sendikasının zayıflatılarak bölünmek ve etkisiz hale getirmek istendiğini savundu. Velilerin ve toplumun tüm kesimlerinin seslerini duyarak mücadelelerine destek vermesi gerektiğini kaydeden Eylem, hedefin özelde öğretmen ve örgütü, genelde ise toplum olduğunu savundu.

“EYLÜL’DE OKULLARIMIZ NASIL AÇILACAK BİLMİYORUZ”

“Depreme karşı risk taşıyan okullarımızın hâlâ karot testleri ile dayanıklılık tespitleri yapılmamıştır. Yıkılması gerektiği aylarca öncesinden net olan bazı okullarımızda dahi ihale işlemleri yapılmamış, çivi dahi çakılmamıştır. Hâlâ Eylül’de bu okullarımız ne yapacak? Nasıl açılacak? Kimse bilmemektedir” diyen Eylem, “Kalabalık ve seneye daha da kalabalık olması beklenen sınıflar, okullara ayrılmayan bütçeler, okul güvenlikleri, Türkçe bilmeyen yabancı öğrenciler, disiplin tüzüğü, sınıf geçme tüzüğü gibi bazı tüzükler ve eğitimde daha birçok sorun varken, Bakanlık ve Hükümet öğretmenleri itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır” sözleriyle tepkisini dile getirdi.