Öğretmenlerden sonra Öğrencilerden Eğitim Bakanı'na çağrı

Bir grup öğrenci, yaptığı açıklamada “Mağdur ettiğiniz binlerce öğrenci adına yazılıyor bu yazı. Yine ülke de bir takım anlaşmazlıklar oldu. İstekler ve buna ses çıkaranlar oldu. Peki günün sonun yine ne oldu biliyor musunuz? Öğrenciler mağdur edildi.” ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler, ”Zaten Saçma, yetersiz ve düzensiz bir eğitim sistemi içerisinde var olmaya çalışırken; güncellenmemiş yenilenmemiş bir müfredatın içerisinde boğuluyoruz. . Her şeye rağmen bu sisteme rağmen yıkık dökük okullarımıza rağmen, bu müfredata rağmen, bakanlığın anlamsız ve mantıksız ancak gerçekleştirmek zorunda kaldığımız isteklerine rağmen bu düzende var olmaya çalışıyoruz” diyerek isyan etti.

İşte o açıklama şöyle:

“Mağdur ettiğiniz binlerce öğrenci adına yazılıyor bu yazı. Yine ülke de bir takım anlaşmazlıklar oldu. İstekler ve buna ses çıkaranlar oldu. Peki günün sonun yine ne oldu biliyor musunuz? Öğrenciler mağdur edildi. Zaten Saçma, yetersiz ve düzensiz bir eğitim sistemi içerisinde var olmaya çalışırken; güncellenmemiş yenilenmemiş bir müfredatın içerisinde boğuluyoruz. Ancak bizi kimse görmüyor. Bizi kimse duymuyor. Öğretmenlerimiz hakkımızı aramaya çalışıyor ama kimse onları da dinlemiyor. Biz bu düzeni reddediyoruz aynı zamanda buna maruz bırakılıyoruz. Her şeye rağmen bu sisteme rağmen yıkık dökük okullarımıza rağmen, bu müfredata rağmen, bakanlığın anlamsız ve mantıksız ancak gerçekleştirmek zorunda kaldığımız isteklerine rağmen bu düzende var olmaya çalışıyoruz. Ama artık bu bizi de aşmış durumda ve buna dayanamıyoruz. Her gün üstümüze yığılabilecek binlerce okulumuz varken bu ülkede aynı zamanda alt yapımızda yetersizken bizden tam gün eğitim sistemi bekliyorlar. Sanırım insanoğlu hayalperestliği biraz abartıyor. Bir şeyler düşünüyor ancak nasıl olur? Sonuçları ne getirir? Bunu nasıl yapabiliriz? Buna uygun zeminimiz var mı? Sorularını kendilerine sormayı unutuyorlar. Siz bizi düşünmüyorsunuz ama artık biz kendimizi düşünüyoruz ve bu düzene bu sisteme isyan edip sesimizi çıkarıyoruz. Çünkü bizler öğrenciyiz bizler başarılı olmak isteyen insanlarız ancak her şeyden önce biz de insanız ve kimsenin oyuncağı değiliz. Yine yoğun bir dönemin sonunda stresimiz çok üst seviyede olarak sınav haftamıza girdik. Zaten kendimizi buna zor hazırlayabiliyoruz. Ancak öğretmenlerimiz bizim için gelecek için bu olmaması gereken düzene ses çıkardılar. Öğretmenlerimizin haklılığı karşısında haksızlığa uğrayan binlerce genç olduk biz bu dönemde. Onlar çıktılar bir şeyleri düzeltmek adına ancak günün sonunda mağdur edilen biz öğrenciler olduk. Çünkü öğretmenlerimiz bizi düşündü ancak bakanlığımız bizi hiç ama hiç düşünmedi. Bizim bu süreçte psikolojimiz sınav çalışabilecek durumumuz kalmadı. Her gün saat 7’yi bekleyip diğer gün sınava girip girmeyeceğimizi öğrenmek bizim için zaten büyük bir eziyetti. Geçen sene yine yaz tatilimizin bir bölümü çalınmıştı ve biz bunu bu sene tekrar yaşamayı, yaz tatilimizde sınavlara girmeyi hak etmedik. Biz bu düzeni de hak etmedik. Ancak hiç bir zaman bize bir şey sorulmadı. Ama bu sefer sesimizi çıkarıyoruz biz de isyan ediyoruz ve yapılacak olan bu sınavları istemiyoruz. Herkesin hakkını arama şansı varken bu dünyada bir tek biz mi arayamayız? Bir tek biz mi her şeye uymak zorundayız. Olan durum yanlışsa bile yapmak zorunda mıyız peki? Biz bu sistemi istemiyoruz. Ve reddediyoruz. Bir defalık bile olsa bizi anlamaya davet ediyoruz sizi. Empati kurmanın çok önemli bir şey olduğunu bize öğretmenlerimiz öğretti. Eminim ki size de zamanında birileri bunu öğretmiştir. Lütfen artık sesimizi duyun ve bizi mağdur etmeyin.

#SINAVLARİPTALEDİLSİN”