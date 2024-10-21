Öğretmenlerden tüm okullarda grev!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, bugün okullarda eylem yapılacağını ifade etti.
Eylem, 14.00-15.30 saatleri arasında okullarda görev yapan öğretmenler ve okul yöneticilerinin derslere girmeyeceğini belirtti.
Eylem açıklamasında, "Eğitimin, okulların, öğretmenlerin ve halkın sorunlarını unutan hükümet ve Başbakan, kulaklarını kapatmayı sürdürürse eylemlerimizin artarak devam edeceği" ifade edildi.
Eylem, sorumluluğun tamamen UBP-DP-YDP hükümetine ve Başbakan’a ait olduğunu belirtti.
Eylem, hükümetin halkın ve eğitim camiasının sorunlarına duyarsız kalması durumunda yeni eylemlerin gündeme gelebileceği uyarısında bulunarak, gelişmelerden yalnızca hükümeti sorumlu tutacaklarını dile getirdi.
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