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Öğretmenlere, "Medya Okuma Yazarlığı" semineri verildi

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi himayesinde, Gazeteci Yazar Ömür Kurt, "Medya Okur Yazarlığı" konusunda İskele İlçesi'nde bulunan ilk ve orta kul öğretmenleri ve velilere yönelik önemli bir seminer verdi. 
Öğretmenlere, "Medya Okuma Yazarlığı" semineri verildi

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi himayesinde, Gazeteci Yazar Ömür Kurt, "Medya Okur Yazarlığı" konusunda İskele İlçesi'nde bulunan ilk ve orta kul öğretmenleri ve velilere yönelik önemli bir seminer verdi. 

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu seminerde yaptığı konuşmada, eğitime ve bölge okullarına verdikleri önemi ifade ederek, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak gerek eğitime, gerekse fiziki olarak okulların ihtiyaçlarını karşılamak adına yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Öte yandan Fatma Çimen Tuğlu, okullara bu yıl ulaşım, eksiklerin giderilmesi ile ilgili birçok alanda destek verdiklerini ifade etti. Tuğlu, her şeyin başının eğitim olduğunu vurgulayarak, öğretmenlerin aldıkları seminer vasıtasıyla çocuklara çok daha kaliteli bilgiler sunma fırsatı yakalayacaklarını ifade etti.

Sunum etkinliği kapsamında Gazeteci Yazar Ömür Kurt, "Medya Okur Yazarlığı" konusunda öğretmenlere ve velilere yönelik önemli bir seminer verdi. Seminerde, medya okur yazarlığının günümüz eğitim ve kültür ortamında taşıdığı önem ve kazandıracağı değerler ele alındı.

Doğan Yayınları tarafından sunulan hikaye ve kültür kitapları, öğrencilerin edebi ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak nitelikte özgün içeriklerle dolu. Bu kitaplar, öğrencilere farklı kültürleri tanıma, hayal gücünü geliştirme ve okuma alışkanlığı kazanma konularında destek olacak.

Etkinlikte konuşan Doğan Yayınları yetkilisi, okulların eğitim materyalleri seçerken kaliteli içeriğe ve öğrencilerin ilgi alanlarına hitap eden kitaplara önem vermesi gerektiğini vurgulayarak, Doğan Yayınları'nın bu alanda sunduğu zengin seçeneklere dikkat çekti.

Öğretmenler ve veliler, seminer sonrasında Doğan Yayınları'nın hikaye ve kültür kitaplarıyla yakından tanışma fırsatı buldu. Etkinlik, geleceğin okuyucularının daha zengin bir kültürel mirasa sahip olmalarına katkı sağlayacak nitelikteydi.

 

Bu etkinlik, eğitim ve kültür alanındaki iş birliklerinin önemini vurgulayarak, öğrencilerin ve gençlerin edebi ve kültürel gelişimine destek olma amacını taşıyor. Doğan Yayınları, geleceğin aydınlık yarınlarına katkı sağlamak adına bu tür etkinliklere devam edeceğini belirtti.

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