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Öğretmenlere Yönelik Proje Danışmanlığı Eğitimi Tamamlandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs ve TİKA iş birliğinde düzenlenen eğitim programını 21 öğretmen başarıyla tamamladı
Öğretmenlere Yönelik Proje Danışmanlığı Eğitimi Tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimler kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla, öğretmenlere yönelik “Proje Danışmanlığı” başlıklı eğitim programı düzenlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın yürütücülüğünde gerçekleşen eğitimde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bilim Danışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Fahrioğlu, Doç. Dr. Yeliz Yeşilada Yılmaz ve Dr. Bertuğ Akıntuğ ders verdi.

Lefkoşa Açıköğretim Fakültesi binasında, toplam 18 saat olarak gerçekleştirilen eğitimde, katılımcı öğretmenler, proje yazmanın temel kavramları, proje önerilerini değerlendirme, literatür taraması, etik ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması gibi konularda ders aldı ve çeşitli uygulama etkinlikleri ile öğrendiklerini pekiştirdi. Eğitimin sonunda fikrini paylaşan katılımcı öğretmenler, eğitimi oldukça faydalı bulduklarını vurgularken eğitimin devamının yapılmasına dair temennilerini dile getirdi.

Eğitim sonunda düzenlenen kapanış yemeğine eğitmenlere ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aktuğ, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yönetim Kurulu Üyesi Havva Dağseven, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu ile TİKA Lefkoşa Program Ofisi Temsilcisi Pınar Özcan Küçükçavuş, MEB Hizmetiçi Eğitim Uzmanı Anıl Haşim ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğretim görevlisi Tayfun Can Onuk katıldı. Düzenlenen yemeğin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket tarafından eğitmenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

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