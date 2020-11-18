Öğretmenlerimize en anlamlı hediye; Kemal Saraçoğlu Vakfı’nda

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden itibaren kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine yardım eli uzatabilmek adına gelir artırıcı projeler üreterek, faaliyetlerini halktan gelen bağışlarla sürdürmektedir.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden itibaren kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine yardım eli uzatabilmek adına gelir artırıcı projeler üreterek, faaliyetlerini halktan gelen bağışlarla sürdürmektedir.

Kemal Saraçoğlu Vakfı, geçtiğimiz yıl kişilerin sevdiklerine armağan edebileceği, özel günlerde güzel mesajlarla süslediği "Umut Kartı" satışına başlamıştı. Vakıf, bu sefer de değerli öğretmenleri düşünerek, A5 boyutunda güzelce yazılmış bir mesajla donatılmış “Öğretmenler Günü” kartını 25TL’lik bağış karşılığında satışa sunmuştur. Vakıftan yapılan açıklamada, özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde, muhteşem bir özveri ile eğitim ve öğretimi devam ettirmek için çaba gösteren öğretmenlerimize hediye olarak, bu kartları alarak hem teşekkürlerimizi en anlamlı şekilde iletebileceğimizi hem de kanser sürecindeki üye çocuk ve ailelerine kucak dolusu bir mutluluk armağan edilebileceğinin altı çizilmiştir.

Ayrıca vakıf yetkilileri, dileyenlerin öğretmenler günü özel kartına Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın yanısıra, online alışveriş sitesi “nesdersan.com” adresinden de temin edileceğinin müjdesini vermiştir.

Tüm ürünlerle ile ilgili daha fazla bilgi için +90 (392) 227 0616-17 ve +90 (542) 850 8700 numaralı telefonlardan ve vakfın sosyal medya hesaplarından vakıf yetkililerine ulaşabilir, veya Atatürk Caddesi, No: 20 Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan vakıf binasından ürünlere erişim sağlayabilirsiniz.