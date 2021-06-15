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Öğretmenlerin Aşılanmasına Yarın Başlanıyor, Peki Ama Hangi Aşı?

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KKTC’de koronavirüs vakalarının önlenmesi için aşılama programı 19 merkezde sürerken, Avrupa Birliği’nden gönderilen ve tek doz uygulanacak Johnson&Johnson aşılarının kullanımına yarından itibaren öğretmenlerle başlanıyor.
Öğretmenlerin Aşılanmasına Yarın Başlanıyor, Peki Ama Hangi Aşı?

KKTC’de koronavirüs vakalarının önlenmesi için aşılama programı 19 merkezde sürerken, Avrupa Birliği’nden gönderilen ve tek doz uygulanacak Johnson&Johnson aşılarının kullanımına yarından itibaren öğretmenlerle başlanıyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ünal Üstel bu akşam Ankara’ya gidiyor. Bakan Üstel’in Ankara ziyaretinde aşı konusu ve ülkeye giriş çıkışlarda uygulanacak sistem ele alınacak.

TAK muhabirinin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Deren Oygar’dan aldığı bilgiye göre, öğretmenlerin aşılanmasına yarın başlıyor.

Öğretmenlerin aşılanma programının detayları gün içinde duyurulacak.

İlköğretim, genel orta öğretim ve mesleki teknik okullarında görevli öğretmenler program uyarınca halihazırda yaş sırası geldiği için önceden aşı olan öğretmenler dışındakiler yarından itibaren aşılarını olabilecek.

Ardından üniversitelerdeki öğretim görevlileri ve personel aşılanacak.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, bugün Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan gönderilecek listeyle turizm sektöründe aşılamaların da başlayacağını açıkladı.

MERKEZLERDEKİ YOĞUNLUĞU ÖNLEMEK İÇİN AŞI OLACAKLAR SAĞLIK OCAKLARINA YÖNLENDİRİLİYOR

Aşılama yaşının Lefkoşa dışındaki bölgelerde 40 yaşa kadar indiğini, Türkiye’den son gelen 50 bin doz Sinovac aşısıyla aşılamanın da sürdüğünü söyleyen Oygar, merkezlerdeki yoğunluğu önleyip aşılamayı hızlandırmak için aşılanacakları sağlık ocaklarına yönlendirdiklerini kaydetti.

Oygar, yakın yerlere randevular verildiğini kaydederek yoğunluğu önleyip aşılamayı hızlandırmak için aldıkları bu önleme halkın anlayış göstermesini istedi.

Müsteşar Oygar, çalışma ve ikamet izniyle ülkede bulunan kişilerin de aşılandığını kaydetti.

KKTC’ye gelen Johson&Johnson aşının alerjik olanlar dışındakilere uygulanacağını, aşıların bir aylık ömrünün 13 Temmuz’da dolacağını kaydeden Oygar, bugüne kadar ülkeye gelen aşılar dikkate alındığında nüfusun yüzde 35’inin aşılanmış olacağını kaydetti.

Oygar, bağışıklığın sağlanması için daha çok aşılamaya ihtiyaç olduğunu kaydederek, bu akşam gidecekleri Ankara’da yapacakları ziyaretin gündeminde aşı ve ülkeye giriş çıkışlarla ilgili düzenlemenin bulunduğunu söyledi.

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