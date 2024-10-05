İşte açıklama;

Biz, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öğretmen Sendikaları, POED, KTOS, OELMEK, KTOEÖS, OLTEK ve DAU-SEN, Eğitim Enternasyonali (EI) ve Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) üyeleri olarak, Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlamak için bu önemli günde bir kez daha bir araya geliyoruz. Her yıl yaptığımız gibi, toplumlarımızın geleceğini şekillendiren profesyoneller olan öğretmenlerin, hem Kıbrıs'ta hem de dünya çapında, hayati katkılarını onurlandırıyoruz.

Bu yılın teması, "Öğretmenlerin Sesine Kulak Verin - Eğitim İçin Yeni Bir Toplumsal Sözleşmeye Doğru", öğretmenlerin eğitimin geleceğini şekillendirmede merkezi bir rol oynamasını sağlamanın önemini vurguluyor. Özellikle zorlu zamanlarda öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayan bir eğitim sistemi inşa etmek için öğretmenlerin sesi ve tecrübesi kritik öneme sahiptir.

Eşitlik, çeşitlilik ve katılımın temel ilkeler olduğu bir gelecek için ihtiyaç duyduğumuz eğitimi inşa etmenin tek yolu öğretmenlerin iyi eğitilmiş, iyi desteklenmiş ve değerli olmasını sağlamaktan geçmektedir. Okullarımızda ayrımcılıkla mücadele etmek ve hoşgörü ortamı yaratmak, hem öğrenciler hem de öğretmenler için okulları güvenli alanlar haline getirmek esastır.

Öğretmenleri güçlendirmek, aynı zamanda onlara mesleklerini verimli bir şekilde yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamak anlamına gelmektedir. Okulların herkes için yüksek nitelikli eğitim sağlayabilmesi için eğitime sürdürülebilir kamusal yatırım yapılması hayati önem taşmaktadır. Kamusal alan ve eşit erişim ilkelerini baltalamakta olan eğitimdeki artan özelleştirme ve ticarileşmeye karşı koymalıyız.

Öğretmenin sesine kulak vererek ve öğretmenlik mesleğini güçlendirerek, öğrencileri yalnızca gelecek için ihtiyaç duyacakları becerilerle donatmakla kalmayıp aynı zamanda barış, uzlaşma ve sosyal uyum değerlerini de teşvik eden bir eğitim sistemi yaratabiliriz. Birlikte, herkes için daha iyi, daha adil bir gelecek inşa edebiliriz.

Ülkemizde de karşılıklı saygı ve anlayışla daha güzel yarınlar için çalışmak, okullarımızda barışın, demokrasinin ve adaletin önemini öğretmek bizim sorumluluğumuzdur.



POED – KTOS – OELMEK – KTOEÖS – OLTEK – DAU-SEN