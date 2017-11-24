“Öğretmenlik Mesleğinde Yeni Yönelimler Paneli” düzenleniyor

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek “Öğretmenlik Mesleğinde Yeni Yönelimler Paneli” 27 Kasım 2017 Pazartesi saat 14.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, Salon 3'de gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, YDÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Merkezi Başkanı, Atatürk Eğitim Fakültesi,Tarih Ögretmenliği Bölüm Başkanı ve Tarih Ögretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ali Efdal Özkul'un moderatörlüğünü üstleneceği panelde, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Gökmen Dağlı, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hüseyin Uzunboylu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof.Dr.ZehraAltınay, Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Güneyli, Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr.Fezile Özdamlı ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr.Çiğdem Hürsen konuşmacı olarak katılacaklar.

Panel’de konu başlıkları "Toplumsal Projelerde Öğretmenin Rolü", "Zaman Yönetiminde Öğretmenin Rolü", "Öğretmenlik Mesleğinde Etkili İletişimin Önemi", "Dijital Çağda Öğretmen ve Yeterlikleri" ve "Öğretmen Eğitiminde Yaşam Boyu Öğrenme" bulunmaktadır.

Panele ilgi duyan Tüm öğrenciler ve halkımız davetlidir.