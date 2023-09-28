Sendikamız, AİHM'sinin ifade özgürlüğü ile ilgili kararlarına saygılı olup, her türlü yapıcı ve demokratik ilkeleri aşmayan eleştiriye açıktır.

Sendikamız, eleştiriyi bir hak olarak görür ve bireysel, kollektif eleştirilere saygı duyar. Her eleştirinin haklılık payı olma ihtimaline karşın sonuna kadar dinlenilmesi gerektiğini savunur. Sendikamız için ifade özgürlüğünün sınırı nefret söylemidir.

Yapılan eleştirilerin hakaret içermesi; herhangi bir kurumu veya kişiyi hedef göstermesi; saldırı ve baskı kampanyasına dönüşmesi; düşmanlık örgütlemesi; nefret söylemi içermesi ve linç kültürüne dönüşmesine bugüne kadar izin vermedik, benzer davranışlardan kaçındık.

Bilinsin ki sendikamız ifade özgürlüğünü desteklerken, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir.

Bu anlamda eleştiri dışına çıkan ve maksadını aşan söylemlere karşı her türlü sendikal ve hukuksal girişimi yapacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz.

Saygılarımızla

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri