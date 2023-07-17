KHK tarafından her yıl yapılan ve en fazla talep alan öğretmenlik sınavlarının tarihleri belli oldu. Sınava başvuru yapmak isteyen adayların 18 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından her yıl yapılan ve en fazla ilgi gören sınavlardan biri olan öğretmenlik sınav tarihleri belli oldu.

KHK'nın öğretmenlik sınavları ile ilgili açıklaması şu şekilde:

“Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesi kadroları altında münhal bulunan öğretmenlik sınavlarının I. Oturumu 26 Ağustos 2023 tarihinde ve II. Oturumu ise 26-27 Ağustos ile 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde 46 farklı öğretmenlik branşından oluşan sınavlarla yapılacak.

Münhal ilan edilen öğretmenlik branşları ve hangi öğretmenlik branşına hangi bölüm mezunlarının başvurabileceği hakkında tüm bilgilere khk.gov.ct.tr adresli web sitesinin ana sayfasında yer alan öğretmenlik sınav duyuruları butonuna tıklayarak ulaşabilecek.

Adaylar, 18 Temmuz-9 Ağustos 2023 (her iki tarih dahil) tarihleri arasında khk.gov.ct.tr adresli resmi web sitesinden online başvuru yaparak veya online randevu alıp Kamu Hizmeti Komisyonuna gelerek başvuru yapabilecekler. Tüm adaylara, ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.”

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