Öğretmenlik Sınavında Adaylara Pcr Testi Sorulacak, Antijen Testi Kabul Edilmeyecek

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) 24-25 Nisan ve 1-2 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek öğretmenlik sınavlarına girecek adayların PCR testi yaptırmalarının zorunlu olduğunu, antijen testlerinin kabul edilmeyeceğini belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, “Öğretmen kadroları için 24 – 25 Nisan 2021 ve 1 – 2 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecek sınavlara katılacak olan adaylardan yalnızca Sağlık Bakanlığı, Özel Hastane veya Özel Laboratuvarlar tarafından adayların cep telefonuna SMS olarak gönderilecek ve/veya yazılı olarak verilecek olan, “ Kimlik Bilgisinin ” yazılı olduğu negatif PCR testi sonucu kabul edilecektir. Hızlı Test (Antijen Testi) sonucu kesinlikle kabul edilmeyecektir.” Denildi.

Kamu Hizmeti Komisyonu, PCR test sonucunda yalnızca İsim-Soyisim bilgisi bulunan adayların, Komisyon tarafından cep telefonlarına gönderilen “Sınava Çağrı Mesajı”nı da sınavların yapılacağı yerlerdeki görevlilere ibraz etmeleri gerektiği vurgulandı.