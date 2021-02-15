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Öğretmenlik sınavları ertelendi

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Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), devam eden koronavirüs önlemleri nedeniyle 20, 21, 27 ve 28 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Öğretmenlik Sınavlarının ertelendiğini duyurdu.
Öğretmenlik sınavları ertelendi

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), devam eden koronavirüs önlemleri nedeniyle 20, 21, 27 ve 28 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Öğretmenlik Sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “‘Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi uyarınca ilçeler arası seyahat yasağının devam etmesi’, ‘Covid-19 salgınına karşın ülkede alınan önlem ve kısıtlama kararlarının uzatılması’, ‘Sokağa çıkma yasağının devam etmesi ve insanların toplu halde bir araya gelmesinin yasaklanması’nın yanısıra ‘sınava 1880 adayın katılacak olması’, ‘sınav için en az 7 sınav merkezinin (okulun) kullanılması gerekmesi’ ve ‘sınavda görev yapacak en az 350 gözetmene ihtiyaç duyulması’ gibi hususları dikkate alarak, Köy Kadın Kursu Öğretmenliği dahil olmak üzere toplam 50 adet ilk atama Öğretmenlik sınavıyla, 13 adet Atölye Şefliği sınavının ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir” denildi.

Yeni sınav tarihlerinin, Covid-19 pandemisinin seyrine, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesiyle yapılacak istişarelere göre belirleneceği ve ileriki tarihlerde web sayfamızdan duyurulacağı bildirildi.Açıklamada adayların KHK web sayfasını düzenli bir şekilde takip etmeleri tavsiye edildi.

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