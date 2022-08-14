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Öğretmenlik sınavları yapıldı

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Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, öğretmenliklerle ilgili I. oturum sınavı ile 42 öğretmenlik branşının II. oturum sınavları yapıldı.
Öğretmenlik sınavları yapıldı

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, öğretmenliklerle ilgili I. oturum sınavı ile 42 öğretmenlik branşının II. oturum sınavları yapıldı.

42 öğretmenlik branşı ile ilgili sınavlar 14, 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde devam edecek.

Köseoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesi kadroları altında münhal bulunan 44 öğretmenlik branşının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından ilan edildiğini anımsatarak, 44 branş arasında yer alan Seramik Alan Öğretmenliği ile Mobilya ve İç Mekan Tasarım Öğretmenliğine yapılan başvurular değerlendirildiğinde aranan niteliklere haiz aday bulunamadığından bu iki branş için sınav gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

Köseoğlu, öğretmenlik branşlarına başvuran kişilerden 46 kişinin aranan niteliklere haiz olmadığından hiçbir münhale kabul edilmediğine dikkat çekti.

I. oturum sınavı Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Atleks Sanverler Ortaokulu’nda, saat 10.00’da, II. oturum sınavları ise Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda öğleden sonra gerçekleştirildi.
bin 444 adayın yarıştığı sınavlar için 175 kişi görev aldı. .

Sınav sonrası açıklanan sonuçlar geçici olup, sonuçlar 3 iş günü itiraz süresi sonrasında kesinleşecek.

Kesin liste sonuçlarına göre sıralama listesine giren adaylar, sınav tüzüğü çerçevesinde mülakata çağrılacak. Mülakat sonucunda adayların atamaları Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Adaylar, basın ve tüm ilgililer sınav sonuçlarına Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait khk.gov.ct.tr adresli web adresinden ulaşabilecek.

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