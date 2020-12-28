Oğul Canatalay:Herkesin saygıyla kabul etmesi lazım

Annesi Resmiye Canaltay’ın Meclis Başkanlığı seçimine aday gösterilmesi üzerine Derviş Canaltay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu:

Partimiz milletvekilleri arasinda demokrasi geregi yapilan secim sonucunda Ulusal Birlik Partisinin meclis baskan adayi olarak secilen annemi kutlar oy veren vermeyen ve diger tum adaylara tesekkur ederim. Aile ici olan ve demokrasi geregi yapilan secim sonuclarini olumlu veya olumsuz herkesin saygiyla kabul edip halkimizin ve ulkemizin bu gecirdigi zor donemde daha guclu bir KKTC ve daha mutlu bir halk yaratmak icin ugrasmalidir, bunu saglayamayan hicbir koltugun anlami yoktur.