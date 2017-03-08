Oğul Gökçek'ten hâkimlere 'Evet' etkinliği daveti!

Davetiye gönderilen yargıçlar ayrıca telefonla aranarak toplantıya katılıp katılmayacakları soruldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu Genel Başkanı Osman Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün düzenlenen "Gelecek İçin Evet" başlıklı toplantı için idare mahkemelerinin başkanlarına davetiye gönderdi.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, mahkeme başkanı hâkimler, daha sonra da makamlarından aranarak toplantıya katılıp katılmayacakları soruldu. İdare mahkemesi başkanlarının davetiye gönderilmesini ve ardından da telefonla aranarak katılım için teyit istenmesini tepkiyle karşıladıkları ve bunu bir tür "fişleme" olarak değerlendirdikleri belirtildi.