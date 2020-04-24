Oğullarının adını ‘Dezenfektan’ koydular

Hindistan’da bir aile, yeni doğan oğullarına ‘Dezenfektan’ adını verdi. Bebeğin babası Omver Sih, bu ismi, corona virüsüyle mücadeleye katkı olsun diye verdiklerini söyledi.

Ülkede yayınlanan Deccan Herald gazetesinde yer alan habere göre Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan Omver Sih şunları söyledi: “Başbakanımızdan sokaktaki insana kadar herkes vürüsle mücadele ediyor. Bu da bizim katkımız olsun. Elleri dezenfekte etmek virüsü kapmayı engellemenin en iyi yolu. Salgın sürecinde doğdu ve biz de gelecekte oğlumuza seslendikçe anımsayacağız bu günleri.”

Tecrit koyan da var, Covid ve Corona da…

Dezenfektan, Hindistan’da, ‘corona’ temalı çocuk isimlerinin ilki değil. Bu süreçte dünyaya gelen başka bebeklere de hastalıkla ilintili isimler konuldu. Times of India’da yayımlanan habere göre Madya Pradeş eyaletinde 9 Nisan’da doğan bir bebeğe, ‘Tecrit’ adı verildi. Annesi Mancu Mail, hastane personeline, “Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde doğduğu için bu adı uygun gördük” dedi.

Çattisgar eyaletinde doğan ikizlere ise ‘Corona’ ve ‘Covid’ adları verildi. Anneleri Preeti Verma, Press Trust of India’ya, 27 Mart’ta bir kızı bir de oğlu olduğunu belirterek şunlası söyledi: “Çok zorluklar çektik doğum öncesinde. Bu nedenle eşim ve ben bu süreci anımsatacak isimler koymaya karar verdik. Oğlumuzun adı Covid, kızımızın adı Corona.”