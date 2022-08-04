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Oğullarının yaşam destek ünitesinin kapatılması kararlaştırılan aile AİHM’e gitti

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Oğullarının yaşam destek ünitesinin kapatılması kararlaştırılan aile AİHM’e gitti
Oğullarının yaşam destek ünitesinin kapatılması kararlaştırılan aile AİHM’e gitti

Britanya’da, doktorlarının kurtulma şansı olmadığı gerekçesiyle yaşam destek ünitesinin kapatılmasını istediği 12 yaşındaki oğulları için mücadele eden anne-baba, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.

Fotoğraf: Holly Dance

Archie Battersbee, 7 Nisan’da, Essex’teki evlerinde bilincini kaybetmiş halde bulundu. Beyninde hasar tespit edilen çocuk o tarihten beri komada. Doktorları, beyin ölümünün gerçekleştiğini, artık iyileşme şansının kalmadığını belirterek yaşam desteğinin sonlandırılmasını istedi.

Annesi Holly Dance ve babası Paul Battersbee itiraz etti. Aile ve çocuğun yattığı Kraliyet Londra Hastanesi arasında hukuki mücadele başladı.

13 Haziran’da sonuçlanan davada hakim hastaneyi haklı buldu. Anne-baba karara itiraz etti. Temyiz mahkemesi 29 Haziran’da kararı bozarak davanın yeniden görülmesini istedi. 13 Temmuz’da, Yüksek Mahkeme’deki ikinci yargılamanın sonucu da ilkiyle aynı oldu. Dance ve Battersbee, bu karara da itiraz ederek tekrar temyize gitti. Ancak sonuç yine değişmedi. Temyiz mahkemesi 25 Temmuz’da, Yüksek Mahkeme’nin çocuğun yaşam destek tedavisinin sonlandırılmasına ilişkin kararını bozmadı.

BM, ‘Tedavi sürsün’ dedi

28 Temmuz’da Britanya’daki en yüksek temyiz mahkemesine yapılan itiraz da reddedilince Dance ve Battersbee, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi’ne (UNRPD) başvurdu. UNRPD, çocuğun yaşam destek tedavisinin devam ettirilmesini istedi. Ancak en yüksek temyiz mahkemesi bir kez daha destek ünitesinin kapanmasına ilişkin kararın hukuka uygun olduğunu vurguladı. Anne-baba son çare ‘bireysel olarak’ en yüksek temyiz mahkemesine başvurdu. Ancak yine sonuç alamadı.

 

Bu başvurular ve incelemeler sırasında yaşam destek ünitesinin kapatılma tarihi, pazartesiden (1 Ağustos) bugüne ertelendi.

İç hukuk yolları tükenince aile son çare AİHM’e başvurma kararı aldı. AİHM, başvurunun kendilerine ulaştığını, incelemeye alındığını açıkladı.

Oğlunun beynindeki hasarın, ‘internette dahil olduğu bir etkinlik, bir yarışma’yla ilintili olduğunu düşünen anne Holly Dance, tüm anne-babaları bu konuda uyardı.

 

‘Dua ediyoruz’

Nefes aldığı sürece oğlunun yaşadığını vurgulayan Dance, AİHM’e başvurdukları için içlerinin biraz olsun rahatladığını söyledi ve ekledi: ”Tanrı kendisi alana kadar gitmesine izin vermeyeceğiz.”

Archie’den sonuna kadar vazgeçmeyeceklerini belirten Holly Dance, AİHM’den olumlu sonuç çıkması için dua ettiklerini ifade etti: ”Umarım Archie’ye yaşam hakkı vermek için bir adım atarlar. Bunu kesinlikle hak ediyor.”

Daily Mail: Türkiye’den doktorlar yardım teklif etti

Daily Mail’deki habere göre Dance, Türkiye, İtalya ve Japonya’daki doktorlardan yardım teklifi aldıklarını, oğullarını tedavi edebileceklerini söylediklerini anlattı.

Yurt dışına gitme seçeneğini düşünmeye başladıklarını belirterek, ‘devletin engelli çocuklarını öldürmesinin kabullenilemeyeceğinin’ altın çizen Dance, ”Bu ülke onu tedavi etmiyorsa neden başka bir ülkeye gitmesine izin verilmesin? Bunda ne sakınca var” dedi.

Aile, pazartesi günü yaşam destek tedavisini sonlandırmayı planlayan hastaneden, ”Hafta sonu vedalaşın” mesajı aldı. Archie Battersbee’nin annesi, babası, kardeşleri ve diğer yakınları sevdiği müzikleri dinletti, TV programlarını açık tuttu. AİHM’e başvuru sonrasında yaşam destek ünitesinin kapatılması için karar beklenecek.

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