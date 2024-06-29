Öğütücüyle yakalanan zanlı 'parkta' bulduğunu söyledi

Ercan Havalimanı'nda bavulunda yapılan aramada uyuşturucu madde kalıntısı içeren öğütücü bulunan zanlı Aşan Yaşar Kaya, öğütücüyü Lefkoşa'da adını bilmediği bir parkta bulduğunu öne sürdü.

Ercan Havalimanı'nda bavulunda yapılan kontrolde içerisinde uyuşturucu madde içeren öğütücü bulunması üzerine tutuklanan zanlı Aşan Yaşar Kaya mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Bulak olayla ilgili bulguları aktardı.

Bulak, huzurda bulunan zanlı Aşan Yaşar Kaya’nın 28 Haziran 2024 tarihinde saat 14.15'de Lefkoşa Ercan Havalimanında giden yolcu salonu içerisinde kale 8 x-ray cihazından geçiş yaptığı esnada beraberinde getirdiği yolcu valizinde Gizeh marka metal öğütücü tespit edilmesine müteakip yapılan kontrolde Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığı ve itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade vererek söz konusu öğütücüyü Lefkoşa'da ismini bilmediği bir parkta bulduğunu beyan ettiğini aktardı.

Bulak, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiği aynı zamanda emarelerle ilgili gerekli analizlerin yapılacağından soruşturma maksatlı zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi