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Oğuz, 1.500 TL ödenmesi için Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına 60 milyon TL’nin aktarıldığını açıkladı

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 49 bin 805 kişiye yapılacak 1.500 TL’lik Covid desteği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 60 milyon TL’nin aktarıldığını açıkladı.
Oğuz, 1.500 TL ödenmesi için Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına 60 milyon TL’nin aktarıldığını açıkladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 49 bin 805 kişiye yapılacak 1.500 TL’lik Covid desteği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 60 milyon TL’nin aktarıldığını açıkladı.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

“Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonunda reel sektörün desteklenmesi ile ilgili alınan kararlar kapsamında işyerlerinde çalışan kişilere ücret desteği verilebilmesi için Maliye Bakanlığı Bütçesinden 60 milyon TL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hesabına aktarılmıştır.”

Bakan Dursun Oğuz yaptığı açıklamada, 1.500 TL’lik destekten covid yardımı için müracaat eden toplam 49 bin 805 kişinin yararlanacağını belirtti.

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