Oğuz: 100. Yılı zaferle kutluyoruz

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakan Oğuz, mesajında Türk Ulusu'nun devlet kurma süreçlerinde, özgürlük ve egemenliğin sağlanması ve korunmasında, milletin hasletlerinin yanı sıra Türk Ordusu'nun büyük önemi ve katkısı olduğunu ifade etti.

Türk Ordusu'nun, milletiyle bütünleşerek, onun hak ve menfaatlerini gözeterek, çağdaşlık ve demokrasi yolundan bir nebze bile ayrılmadan dün olduğu gibi bugün de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmadan Türk istiklal ve egemenliğinin en büyük güvencesi olmaya devam edeceğini belirtti.

Oğuz, "Bugün Çanakkale'den, Sakarya'ya kadar uzanan ulusumuza özgü bir kahramanlık destanının sonunda, bin yıllık Türk vatanını istilaya yeltenen düşman güçlere karşı, yüce Atatürk'ün önderliğinde Anadolu insanının imkânsızı başardığı Büyük Taarruzun; 30 Ağustos 1922 de gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonunda büyük zaferle sonuçlandığı tarihi bir gündür" dedi.

Bakan Oğuz, Türk milletinin en zor şartlarda, yokluklar içinde, nice kahramanlıklarla kazandığı 30 Ağustos Zaferi’nin 100’üncü yıldönümünün kutlandığını hatırlattı.

Oğuz “Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını minnet, şükran ve saygıyla anar, halkımızın yüce ulusumuzun kahraman ordumuzun, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri mensuplarımızın, tüm gazilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım" dedi.