  • BIST 3.154,26
  • Altın 1016.814
  • Dolar 18.1817
  • Euro 18.1975
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Oğuz: 100. Yılı zaferle kutluyoruz

» »
Oğuz: 100. Yılı zaferle kutluyoruz
Oğuz: 100. Yılı zaferle kutluyoruz

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakan Oğuz, mesajında Türk Ulusu'nun devlet kurma süreçlerinde, özgürlük ve egemenliğin sağlanması ve korunmasında, milletin hasletlerinin yanı sıra Türk Ordusu'nun büyük önemi ve katkısı olduğunu ifade etti.

Türk Ordusu'nun, milletiyle bütünleşerek, onun hak ve menfaatlerini gözeterek, çağdaşlık ve demokrasi yolundan bir nebze bile ayrılmadan dün olduğu gibi bugün de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmadan Türk istiklal ve egemenliğinin en büyük güvencesi olmaya devam edeceğini belirtti. 

Oğuz, "Bugün Çanakkale'den, Sakarya'ya kadar uzanan ulusumuza özgü bir kahramanlık destanının sonunda, bin yıllık Türk vatanını istilaya yeltenen düşman güçlere karşı, yüce Atatürk'ün önderliğinde Anadolu insanının imkânsızı başardığı Büyük Taarruzun; 30 Ağustos 1922 de gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonunda büyük zaferle sonuçlandığı tarihi bir gündür" dedi. 

Bakan Oğuz, Türk milletinin en zor şartlarda, yokluklar içinde, nice kahramanlıklarla kazandığı 30 Ağustos Zaferi’nin 100’üncü yıldönümünün kutlandığını hatırlattı.

Oğuz “Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını minnet, şükran ve saygıyla anar, halkımızın yüce ulusumuzun kahraman ordumuzun, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri mensuplarımızın, tüm gazilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Mor Başak Akademi Yaz Kampı” düzenlendi29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:54
  • KHK Kıbrıslı Türk üyesi Müftüzade, Kıbrıslı Türk kayıplarla ilgili bilgisi olanlara komiteyle paylaşma çağrısında bulundu29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:34
  • Tıbbi İşlemler Hekimler Tarafından veya Hekimlerin Gözetiminde Yapılmalıdır29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:31
  • Tatar: Bizim yolumuz doğru yoldur29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:16
  • Tatar: “Aziz şehitlerimizin emanetlerini asla ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz”29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:59
  • Polis Genel Müdürlüğü Münhal Açtı29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:51
  • CTP 28. Olağan Kongresi’ni Pazar günü gerçekleştiriyor29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:46
  • Sıla Usar İncirli: Herkesin mutlu olacağı, gurur duyacağı bir Lefkoşa yaratacağız!29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:42
  • Öztürkler: Şehit Çocukları Arsalarının Altyapıları 2023’ün İlk Yarısında Tamamen Bitirilecek29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:21
  • KKTC MOK’ta “Seçimli Olağanüstü Genel Kurul” ve “Olimpizm Ödülleri” hazırlığı29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti