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Oğuz, 21-27 Mayıs Süt Haftası dolayısı ile mesaj yayımladı

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Oğuz, 21-27 Mayıs Süt Haftası dolayısı ile mesaj yayımladı
Oğuz, 21-27 Mayıs Süt Haftası dolayısı ile mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz 21-27 Mayıs Süt Haftası dolayısı ile mesaj yayımladı.

Sütün dünyada ve ülkemizdeki önemine değinen bakan Oğuz, ülkede süt üretimin artması ve üretimin devamı için hayvan üreticilerine yönelik desteklerin devam ettiğini belirtti.

Bakan Oğuz mesajında şu sözlere yer verdi;

Birleşmiş Milletler Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nun 1956 yılında “Dünya Süt Günü” bütün üye ülkelerde kutlanması kararı aldı. 21 Mayıs Dünya Süt Günü’nün içinde bulunduğu 21 – 27 Mayıs tarihlerini kapsayan hafta da ‘Süt Haftası’ olarak kutlanıyor. Süt, insan sağlığı açısından şüphesiz büyük önem taşımaktadır. Özellikle gelişim çağındaki çocukların kemik gelişiminde ve vücut şeklinin oluşmasında temel taşı olan kalsiyumun ana kaynağıdır. Süte her yaşta bireyin kolayca erişebilmesi çok önemlidir. Çünkü süt ve süt ürünleri içerdiği protein, vitamin ve minerallerle zihinsel gelişimde de önemli rol oynamaktadır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak ülkemizdeki süt üretiminin artması yönünde desteklerimiz devam ederken, süt üreticilerimize ve süt imalatcılarımıza yönelik katkılarımız devam etmektedir.

Ülkemizde süt tüketiminin artması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda süt üreticilerimizin ürettikleri sütü imalatcılarımıza ulaştırmada Süt Endüstirisi Kurumu (SÜTEK)’in büyük önemi vardır. Süt Endüstirisi Kurumu; süt üreticilerimizi mağdur etmeden, sütlerini titizlikle toplayarak imlatcılara ulaştırılmasında önemli rol oynamaktadır. Bakanlığımız, süt üretiminden tüketimine kadar olan tüm aşamalarda gıda denetimlerini de sıkı bir şekilde sürdürülmektedir.

Bakanlığımız bu bilinçle ortaya koyduğu uygulamalarla; üretimin devamlılığı, sağlıklı üretimin artırılması, süt üreticilerinin korunması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üretimin sürdürülebilir yapıya kavuşması, hayan kayıt sisteminin doğru uygulanması ve en önemlisi hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesinde büyük önem vermektedir.’’

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