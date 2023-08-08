Oğuz, 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin 59. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Oğuz, Şanlı Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde önemli bir rol oynadığına dikkat çekerek, bu uğurda canını hiç düşünmeden eğitimini yarıda bırakarak Türkiye’den Erenköy’e çıkan, aralarında İngiltere’den gelen vatandaşlarımızın da bulunduğu 500 Kıbrıslı Türk gencinin gösterdiği kahramanlık mücadelesi Erenköy halkının da gücüyle bir olmuş, ve orada bir destan yazılmıştır.