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Oğuz, Alsancak’ta bağ tesisinde incelemelerde bulundu

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Alsancak bölgesinde Fevzi Tanpınar’a ait bağ tesisini ziyaret etti.
Oğuz, Alsancak’ta bağ tesisinde incelemelerde bulundu

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Alsancak’ta sertifikalı aşılı fidanlarla 5 dönüm alanda kurulan bağ merlot üzüm çeşidi dikilerek tesis edildi.

Fevzi Tanpınar’ın çocukluk hayali olan bağın temeli 3 yıl önce atıldı.

Bağ, telli terbiye sistemi ve iyi tarım uygulmaları temelinde iyi bir üretim modeli olmak için oluşturuldu.
Geçmişte bağcılığa uygun olduğu bilinen bölgede toprak analizi yapılarak, uzmanların tavsiyesine göre uygun çeşit olan Amerikan anacı üzerine merlot üzüm dikimi yapıldı.
Tesiste metoroloji istasyonu, damla sulama sistemi kullanılıyor. Bağın su ihtiyacını belirlemek için topraktaki nemi tespit eden tansiyonmetre de kullanılacak.

Bakan Oğuz, ülkemizde azalan bağ varlığının özellikle son yıllarda artışa geçmesinin sevindirci olduğunu ifade etti.

Bakan Oğuz, ülkenin Doğusunda ve Girne bölgesinde yeni bağ alanı varlığı artışının gözlemlendiğini ve bu şekilde örnek tesislerin kurulmasının, diğer üreticilere kılavuzluk yapması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün bağ konusundaki araştırma projelerinin devam ettiğini belirten Bakan Oğuz, ayrıca bağ bölgelerinde bağ yetiştiriciliği ile ilgili gece eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.

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