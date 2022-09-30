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Oğuz: Amacımız Bir Damla Suyun Boşa Harcanmamasıdır

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Tatlısu Yeraltı Beslenme Göleti’nin ıslah çalışmasının tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Oğuz: Amacımız Bir Damla Suyun Boşa Harcanmamasıdır

Bakan Oğuz Tatlısu bölgesinde ıslah edilen göleti yerinde inceledi.

OĞUZ

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

1974 yılından beri ıslah edilmeyen Tatlısu Yeraltı Besleme Göleti, ıslah edilerek 500 m3 kalan hacmi artırılarak 7 bin m3’e çıkarılmıştır. Bu sayede yağmur sularında daha fazla yararlanacağız. Günümüzde suyun öneminin çok arttığı bir ortamda yağmur sularının tutulması ve depolanmasının önemi daha da artmıştır. Bu nedenle özellikle tarımsal alanda kullanılan bu göletin ayrı bir özelliği vardır. Bu gölet, yeraltı sularını direk etkileyen ve yeraltı sularını besleyen bir gölettir. Bu yılki önceliğimiz dahilinde bu göletin ıslah edilmesine önem verdik. On bir gün boyunca kesintisiz süre içerisinde göletin ıslahı tamamlandı. Bundan sonra da göletlerle ilgili çalışmalarımız devam edecektir.

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Mevsim ve şartlar elverdiği sürece gölet ve ıslah çalışmalarımızı Su İşleri Dairemiz ile birlikte sürdüreceğiz. Bu göletin ıslahı sırasında Su İşleri Dairesi, Orman Dairesi ve Tatlısu Belediyesi’nin katkıları olmuştur. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a işbirliğinden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Geçmiş yıllarda Tatlısu bölgesinde 3 tane göleti yine ıslah etmiştik. Bu dördüncü göletimiz oldu. Bildiğiniz gibi ülkemizin kuzeyinde yağmur sularının denize ulaşması daha kısa alanlar var, bu alanda dağ eteklerinde gölet yapılması ve bu suların buralarda tutulması çok önemliydi. Geçmiş yıllarda bu öneme binaen bölgede birçok gölet yapıldı ancak bu göletlerin yıllar içerisinde dolması su kapasitelerinin azalmasına ve yağmur sularının da denize gitmesine yol açıyordu. Amacımız, bu göletlerin bakımını yaparak, kapasitelerinin artırılmasını ve bu sayede suyun tarımsal alanda ve diğer ihtiyaçlar için kullanımını sağlamaktır. Bu çalışmalarımız kuzeyde olduğu gibi mesaryada ve ülkemizin iç kesimlerinde de diğer göletler için devam edecektir. Amacımız bir damla suyun boşa harcanmamasıdır. Bir damla suyun geri dönüşüm anlamında ülkeye kazandırılmasıdır.

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ORÇAN

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da yaptığı açıklamada göletler 1974 sonra ilk kez ıslah edildiğine değindi. Orçan şöyle devam etti; ‘’Şuan temizlenmesi tamamlanan göletimiz ilk kez ıslah edildi. Bu gölet sahasının daha çok hitap ettiği yeraltı besleme kuyuları ve Tatlısu'nun en çok seracılık yapılan alanlarından bir tanesidir. Özellikle üreticilerimiz adına çok sevindirici bir olaydır. Yıllardır yağmurla yağan suların denize gitmesini eleştiriliyordu. Artık bunu bir şikayet olarak söylemeyeceğiz. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanımız Dursun Oğuz’a gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederiz. Sürekli savunduğumuz bir şey var. Yerel yönetimler ve merkezi hükümetler işbirliği yaparsa halka en iyi hizmeti sunabiliriz bunun da en güzel örneğini yaşadık. İki yıl önce yine Sayın Bakanımızın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 3 tane göletimizi yine ayni yöntemle araç gerek tedariğini bakanlığımız temin ederek, belediyemiz de yakıt giderini karşılayarak yine güzel bir işbirliği yapmıştık. Bu barajların bölge insanımızın hizmetine sunulmasına ve doğal kaynağımız olan suyun denize giderek yok olmasını önlemiş olduk. Ben işbirliğinden dolayı Sayın Bakanımıza, Su İşleri Dairesi Müdürümüze ve mühendisimize, Anavatan Devlet Su İşleri Dairemize teşekkür ediyorum.’’

 

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