Oğuz: Amacımız üreticinin ayakta kalıp, üretime devam etmesi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Boğaziçi’nde hayvan üreticileri ile biraraya gelerek sorunlarını dinledi.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle daralan ekonominin üretim sektörünü zorlu bir süreçten geçtiğini kaydeden Bakan Oğuz, KKTC’de de bu sancılı sürecin Bakanlık tarafından alınan tedbirlerle aşılmaya çalışıldığını anlattı.

Oğuz, krizin henüz atlatılmadığına ve olumsuz yöndeki etkilerinin devam ettiğine dikkat çekerek, “Biz bugüne kadar sütü dökmedik, emeğin karşılığını verdik” diye konuştu.

“Dün sütü dökmüş olsaydık bugün ayakta kalamazdık” diyen Bakan Oğuz, bundan sonraki süreçte bir damla sütü dökmeden, hayvan üreticisine emeğinin karşılığını tam olarak vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Oğuz, üreticinin sütünün pazarlanması için imalatçıya devlet desteğinin sağlanması ile ilgili çalışmaların süreceğini vurguladı.