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Oğuz, Ankara temaslarını tamamladı

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bazı temaslarda bulunmak üzere dün öğle saatlerinde adadan ayrılarak, Ankara’ya gitti.
Oğuz, Ankara temaslarını tamamladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bazı temaslarda bulunmak üzere dün öğle saatlerinde adadan ayrılarak, Ankara’ya gitti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ilk olarak TC Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ile görüştü.

Oğuz, bakan Nebati’ye yeni görevinde hayırlı olsun dileklerini ve temennilerini iletti.

Heyetler arası görüşmede yeni ekonomik modelleme ile ilgili kur korumalı mevduat hesaplarının  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de uygulanmaya alınması konusunda fikir birliğine varıldı. Konunun ivedilikle ele alınıp çalışılması için heyetlere talimat verildiği belirtildi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin genel ekonomik durumu ve gelir artırıcı önlemler hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

 

Ayni çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile de bir araya gelen Bakan Oğuz, yapılan görüşmede kur korumalı Türk Lirası mevduat hesaplarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de uygulaması konusunda teknik ayrıntılar ele alındı. Burada da heyetler arası görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

Bakan Oğuz’a Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bakanlık Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı, Bakanlık Danışmanı Ozan Özuyanık ve KKTC  Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay eşlik etti.

Bakan Oğuz ve beraberindeki heyet bugün adaya döndü.

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