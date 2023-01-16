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Oğuz Ankara’ya Gidiyor

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​​​​​​​Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, beraberindeki heyetle 17 Ocak tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile görüşmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor.
Oğuz Ankara’ya Gidiyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, beraberindeki heyetle 17 Ocak tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile görüşmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor.

Oğuz’un ziyareti 2 gün sürecek.

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