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Oğuz: Asıl gerçekçi olan alım gücünün artırılması

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hayat pahalılığı ve yapılan zamlar ile ilgili olarak, “Asgari ücret yükseltmek veya hayat pahalılığı verilmesi yanında asıl gerçekçi olan alım gücünün artırılması” dedi.
Oğuz: Asıl gerçekçi olan alım gücünün artırılması

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Meclis kürsüsünden hayat pahalılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“EKONOMİK PROTOKOLLERİN İÇERİSİNDE KENDİ AYAKLARININ ÜZERİNDE DURAN BİR KKTC VAR”

Oğuz, “Ekonomik protokollerin içerisinde de kendi ayaklarının üzerinde duran bir KKTC var” dedi. Bu ülkenin çatışma kültürü olmamalı diye konuşan Oğuz, çalışan iş birliği içinde geleceği görünen siyasi bir konumda olmasının daha doğru olduğunu belirtti.

"ÜRETİM VE HAYVANCILIK YAPMAK BUGÜN DAHA ZOR"

Bir yıl öncesine göre bugün üretim yapmanın ve hayvancılığın daha zor olduğuna dikkat çeken Oğuz, “Piyasanın kendi içerisinde bir dengesi var” dedi.

Akaryakıta yapılan zamlara da dikkat çeken Oğuz, 'insanların işe giderken akaryakıta harcadığı paranın boğazlarına harcamaları gereken para' olduğunu söyledi.

"ASIL GERÇEKÇİ OLAN ALIM GÜCÜNÜN ARTIRILMASI"

Oğuz, “Asgari ücret yükseltmek veya hayat pahalılığı verilmesi yanında asıl gerçekçi olan alım gücünün artırılmasıdır” açıklamasında bulundu.

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