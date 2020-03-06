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Oğuz, Bakanlık Müdürleri ve Personeli ile fidan dikti

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Oğuz, Bakanlık Müdürleri ve Personeli ile fidan dikti
Oğuz, Bakanlık Müdürleri ve Personeli ile fidan dikti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Girne bölgesinde fidan dikim etkinliğine katıldı.

Bakan Oğuz, Fidan Dikimi Haftası nedeniyle Bakanlık yetkileri, daire, kurum müdürleri ve personelleriyle birlikte zeytin fidanları dikti.

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