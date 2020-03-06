Oğuz, Bakanlık Müdürleri ve Personeli ile fidan dikti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Girne bölgesinde fidan dikim etkinliğine katıldı.
Bakan Oğuz, Fidan Dikimi Haftası nedeniyle Bakanlık yetkileri, daire, kurum müdürleri ve personelleriyle birlikte zeytin fidanları dikti.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Girne bölgesinde fidan dikim etkinliğine katıldı.
Bakan Oğuz, Fidan Dikimi Haftası nedeniyle Bakanlık yetkileri, daire, kurum müdürleri ve personelleriyle birlikte zeytin fidanları dikti.
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