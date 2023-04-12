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Oğuz: Balık üretim ve tüketiminde istenilen noktada değiliz

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz bugün Kumyalı balıkçı barınağı ile levrek ve çipura üretimi yapan Sea World çiftliğini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Oğuz: Balık üretim ve tüketiminde istenilen noktada değiliz

Şu an ülkedeki tek aktif balık üretme çiftliği olan Sea World balık çiftliğinin ülkedeki çipura ve levrek ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını sağladığını kaydeden Oğuz, tesisin yıllık kapasitesinin yaklaşık 500 ton olduğunu söyledi.

Levrek ve çipura üretiminin yapıldığı Kumyalı açıklarındaki çiftlikte balıkların yemlenmesini yerinde görerek, çiftliğin işleyişi hakkında da bilgi alan Bakan Oğuz,  ada ülkesi olunmasına rağmen balık üretimi ve tüketimi konusunda çok iyi durumda olunmadığını söyledi.

Bakan Oğuz, bakanlık olarak denizlerden daha iyi faydalanabilmesi adına birtakım çalışmalar yaptıklarını da kaydetti.

Dursun Oğuz, bu gibi tesislerin istihdam ve üretim anlamında ülkeye katma değer kattığını ifade ederek, söz konusu balıkçı tesislerin denizleri kirletip kirletmediği konusunda da çok titiz çalıştıklarını, bakanlığa bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından devamlı kontrollerin yapıldığını, doğayı ve denizleri koruma yönünde hassas olduklarını söyledi.

-Kosifoğlu

Sea Word sorumlusu Yıldırım Kosifoğlu da, 2016 yılından bu yana çipura ve levrek üretimi yaptıkları tesisin kapasitesini artırma yönünde çalışmaları olduğunu belirtti.

Kosifoğlu, balık tüketiminin insan sağlığı açısından önemli olduğunu, tesiste üretimi yapılan balıkların yemlerinin balıktan üretildiğini ve tüketicilerin gönül rahatlığı ile balık üretme çiftliğindeki balıkları tüketebileceklerini söyledi.

Bakan Oğuz ve beraberindekiler daha sonra da hasat edilen çipura ve levreklerin paketlendiği tesisi ziyaret ederek incelemelerini sürdürdü.

İncelemelerin ardından BRT’ye açıklamada bulunan Bakan Oğuz, tesisin hem ülke balık ihtiyacını karşıladığını hem de bölge halkına iş imkanı sunduğunu söyleyerek, köy kadınlarının kendi yaşadıkları yerde iş imkanı bulduklarını belirtti.

Bu tür işletmelerin yerli balıkçıların rakibi olmadığını da dile getiren Bakan Oğuz, böylesi işletmeleri hassasiyet göstererek desteklediklerini sözlerine ekledi.

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