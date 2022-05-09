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Oğuz, Balıkesir'de Başlayan Tütün Üretimini İnceledi

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Oğuz, Balıkesir'de Başlayan Tütün Üretimini İnceledi
Oğuz, Balıkesir'de Başlayan Tütün Üretimini İnceledi

Karpaz’dan sonra Balıkesir bölgesinde de tütün ekimine başlandı.

İhracata yönelik yapılmaya başlanan tütün ekimi, Mesarya’da alternatif bir ürün olarak öne çıkıyor.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,Balıkesir’de başlatılan tütün ekimini yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Balıkesir’de yaklaşık  150 dönüm alanda yer alan tütün ekimine ,  Karpaz Tütün Kooperatifi ile sözleşmeli üretim olarak başlandı. Ekimi yapılan tütünde, yerli çeşit kullanıldı.

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Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı önderliğinde 22 ailenin biraraya gelerek, başlattığı tütün üretimi,  Mesarya bölgesi için örnek bir model teşkil ediyor.

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